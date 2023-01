Harry chi è tuo padre? chiese Carlo al giovane principe: un amante di Diana? stessi capelli rossi, le date negano

Harry, il principe dissidente, tanti si chiedono chi sia il suo vero padre. Quale è la verità dietro le voci secondo cui James Hewitt è il vero padre del principe Harry?

E per abuttare benzina nel fuoco c’è anche la recente rivelazione che Carlo e Camilla, amanti si può dire da sempre, avrebbero avuto un figlio segreto. Tanto segreto da seppellirlo in Australia. Ora però l’uomo si è fatto vivo: Simon Charles Dorante-Day, dall’Australia, rivendica di essere figlio del nuovo re e della regina consorte Camilla Parker Bowles.

Harry, chi è tuo padre?

Secondo molti in Inghilterra, il principe Harry, quinto in linea di successione al trono reale britannico, non sarebbe figlio dell’attuale Re Carlo III e della Principessa Diana.m Il suo vero padre sarebbe l’istruttore di equitazione della Principessa Diana, James Hewitt che in effetti ebbe con la irrequieta principessa una storia d’amore. A sostegno di questa teoria c’è il confronto di foto ed atteggiamenti da cui si evincerebbe senza ombra di dubbio il loro legame di sangue.

Lo stesso Harry, in una pagina del suo libro bomba “Spare”, fa riferimento ai dubbi sulla sua vera paternità. Secondo Harry, Carlo avrebbe brutalmente scherzato più volte con lui dicendo: “Sai chi è il tuo vero padre?”.

Sono soprattutto i capelli rossi di Hewitt, simili a quelli di Harry, a far gridare allo scandalo, dimenticando che gli Spencer hanno i capelli rossi e che la relazione tra il maggiore James Hewitt e Diana sarebbe iniziata due anni dopo la nascita del secondogenito di Carlo.

Nel corso degli anni la Famiglia Reale ha tentato di mettere a tacere queste voci in diverse occasioni così e non solo. Il maggiore Hewitt ha sempre sostenuto che la relazione con Diana sia iniziata nel 1986 mentre il principino è nato nel 1984. Hewitt ha sempre negato ogni legame, ma si sa, gentleman oblige.

La guardia del corpo Ken Wharfe e il maggiordomo di Diana, Paul Burrell, erano entrambi testimoni della nascita della relazione e del fatto che la Famiglia Reale fosse assolutamente certa della paternità di Carlo.

Anche la biografa reale Penny Junor era entrata nel merito della questione, dichiarando che nel 2003 il News of The World aveva testato i capelli del principe Harry e il test è risultato negativo e che se fosse stato il contrario si sarebbe certamente saputo. Secondo alcuni, fu proprio Carlo ad ordinare al figlio di sottoporsi al test del DNA per fuorviare tutti i dubbi dopo che Anna Pasternak pubblicò nel suo libro “Princess in Love” una presunta lettera di Diana in cui la Principessa confessava al suo amante la vera paternità di Harry.

Carlo e Camilla avrebbero avuto un figlio?

Negli ultimi anni ad alimentare la cortina di intrighi attorno alla Corona si sono aggiunte le richieste del presunto figlio del nuovo re Carlo III e della regina consorte Camilla Parker Bowles il quale afferma di essere certo della sua vera identità e che il suo riconoscimento è per lui la lotta della sua vita.

L’uomo negli anni si è anche rivolto all’Alta Corte di Sidney e da tempo cerca di ottenere un test del DNA che, a suo dire, proverebbe il fatto che è figlio di Carlo e Camilla. Ma sino ad oggi nessun giudice gli ha concesso ciò che chiede.

Oggi Simon Charles Dorante si schiera al fianco di Harry e Meghan nelle tensioni che li dividono dalla Famiglia Reale, dichiarando che gli piacerebbe costruire un rapporto con i due principi che sono evidentemente maltrattati dai familiari e discriminati da una forma di razzismo evidente.