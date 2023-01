Quanto costano i carburanti in Europa? Scettro al Nord, subito dopo Francia e Italia (foto ANSA)

I rincari al distributore si fanno sentire in tutta Europa e nell’ultima settimana a contendersi il triste primato sono stati i Paesi nordici, seguiti a ruota da Francia e Italia. Fare un pieno di diesel agli automobilisti svedesi è costato in media 2,118 euro al litro, mentre la benzina verde più cara è stata alle pompe della Danimarca, dove ha toccato in media 1,914 euro al litro.

Una classifica aggiornata al 9 gennaio che tuttavia è già stata oltrepassata – almeno per l’Italia – dai rincari degli ultimi giorni, segnati da livelli sopra ai 2 euro al litro in molte stazioni di servizio. Ecco la mappa Paese per Paese con le rilevazioni fornite dalla Commissione europea nel suo bollettino settimanale sui prezzi dei prodotti petroliferi.

I costi di benzina e diesel nella Ue