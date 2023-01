Tragedia a Parigi, bimba di 3 anni muore chiusa nella lavatrice

Una bimba di tre anni è stata ritrovata chiusa all’interno di una lavatrice in un appartamento del 20esimo arrondissement di Parigi. La piccola è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Il corpo è stato rinvenuto dal padre dopo che la famiglia aveva cercato la piccola per tutto l’appartamento.

Morta bimba di 3 anni chiusa nella lavatrice

“A prima vista la bambina non presentava tracce di percosse”, ha detto una fonte a Le Parisien e da una primissima ricostruzione potrebbe essere morta soffocata all’interno dell’elettrodomestico. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per ricercare le cause della morte.

Secondo le prime informazioni, il padre della vittima ha raccontato che finita la cena, dove era presente l’intera famiglia (la mamma e i quattro figli di cui la piccola di 3 anni), la bimba era sparita e così i genitori hanno incominciato a cercarla, anche fuori dall’appartamento, con l’aiuto dei vicini. Non appena il corpo della piccola è stato scoperto, è stato subito chiamato il Samu (servizio di emergenza urgenza). È stata aperta un’inchiesta per determinare le cause della morte e chiarire le circostanze di questa tragedia.