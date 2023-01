Va in ospedale per un forte mal di schiena, ma era un tumore: 19enne muore poche settimane dopo (foto ANSA)

Era andato in ospedale per un forte mal di schiena ma da quell’ospedale non è più uscito. E’ la storia di Carl Scott, 19 anni, che ha scoperto di avere un tumore raro che si era ormai diffuso in molte parti del suo corpo. È morto tre settimane dopo in ospedale.

La diagnosi e la morte

Gli esami medici non hanno lasciato spazio a dubbi: il giovane aveva un sarcoma, un raro tumore ai tessuti molli, che si era ormai diffuso in ogni parte del corpo. Il ragazzo è morto in ospedale tre settimane dopo la diagnosi.

La mamma di Carl, è ancora sconvolta per quanto accaduto: “Mio figlio è andato in ospedale per problemi alla schiena, sentirci dire che aveva un tumore è stato uno choc” ha detto ai giornali inglesi. La donna, visto il decorso rapidissimo della malattia non ha avuto modo di elaborare quanto stava accadendo: “Tutto è successo così in fretta. Gli ultimi mesi sono stati davvero difficili. Tutto era così sfocato e non abbiamo avuto il tempo di assorbire molto. Non avevo mai sentito parlare di sarcoma prima. Sono tornato a casa, l’ho cercato su Google e mi sono reso conto di quanto fosse grave”.