È un cittadino italiano di 75 anni, residente in Italia, la vittima di un incidente sugli sci avvenuto il 7 dicembre nel comprensorio di Crans Montana, in Svizzera.

75enne italiano travolto e ucciso sulle piste di Crans Montana

Lo ha comunicato la polizia cantonale del Vallese. La vittima è stata travolta da un altro sciatore – che poi si è allontanato – mentre, verso le 13.30, scendeva il tracciato denominato “Jeep Trail”.

Nonostante un tentativo di rianimazione effettuato dai soccorritori, l’uomo è morto. L’identificazione è stata completata nelle ultime ore. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta in collaborazione con la polizia cantonale per determinare le circostanze dell’incidente. Gli inquirenti hanno anche lanciato un appello per risalire all’investitore.