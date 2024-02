Accende un fuoco per bruciare delle sterpaglie, si rompe una caviglia e muore carbonizzato

Blitz dice

Navalny, raccontano dalla Russia di Putin, sarebbe morto per “sindrome da morte improvvisa” mentre passeggiava nell’ora d’aria. Il dissidente russo, come lo abbiamo ribattezzato, era da qualche mese in un carcere siberiano. Con tutte le comodità, immaginiamo, che un carcere siberiano può riservare a un oppositore di Vladimir Putin: caldo, cibi ottimi, serenità. “Sindrome di […]