Milano, Roma e Torino entrano nella classifica delle migliori città al mondo per la vita universitaria. È quanto emerge dalla Q8 Best Student Cities 2027, la graduatoria pubblicata oggi che prende in esame 150 centri universitari internazionali: 61 si trovano in Europa, 52 tra Asia e Oceania, 18 negli Stati Uniti e in Canada, 12 in Medio Oriente e Africa e sette in America Latina.

La classifica

A guidare la classifica mondiale è Seoul, grazie anche alla presenza di numerosi atenei tra quelli valutati nel ranking. Seguono Tokyo e Londra. Tra le città italiane è Milano a ottenere il risultato migliore, conquistando il 39esimo posto e migliorando di cinque posizioni rispetto allo scorso anno.

Il capoluogo lombardo si distingue soprattutto per le opportunità offerte dal mercato del lavoro: è infatti 20esimo al mondo per l’attività dei datori di lavoro e 27esimo, a pari merito, per la qualità delle università presenti. Cresce anche il suo livello di attrattività, che la porta al 38esimo posto. Il principale limite resta però il costo della vita: Milano è solo 99esima su 150 per accessibilità economica e si colloca nella parte bassa della graduatoria per il giudizio espresso dagli studenti.

Roma, al 47esimo posto, e Torino, stabile al 66esimo, confermano invece il valore dell’istruzione superiore pubblica italiana. La Capitale è 57esima per convenienza economica e 44esima per attrattività, mentre Torino viene indicata come la città con il corpo studentesco più internazionale tra le tre italiane presenti.

Entrambe, tuttavia, pagano un ritardo sul fronte della qualità degli atenei: Roma è 76esima nel ranking universitario e Torino 109esima, un risultato che impedisce loro di entrare nella fascia più alta della classifica.