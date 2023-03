Affitti per micro case: a Milano (e non solo) si arriva a 900 euro per 30 mq

Anche prendere case (se proprio vogliamo chiamarle così ma forse il termine più adatto sarebbe micro case) in affitto a Milano (ma in realtà un po’ ovunque) è diventato un lusso. Il Corriere della Sera, con un’inchiesta firmata Alessia Conzonato e Valeria Sforzini, oggi fa qualche esempio e riporta alcune testimonianze.

Come quella di Tommaso, 31 anni, che vive in 30 mq:

“Vivo in una sola stanza con letto, tavolo, divano e armadio e all’ingresso c’è quella che io chiamo cucina, con due mobiletti. Sono 30 metri quadrati incluso il balcone, che è più grande della casa. Non c’è nulla in casa mia. Né aria condizionata né lavatrice, tanto disagio e basta. La lavatrice non c’è perché l’unico posto disponibile sarebbe il bagno, che però non è ancora stato ristrutturato. Mi devo adattare a fare una vita che implica andare alla lavanderia a gettoni, o tornare a casa dei miei a fare il bucato. A Milano quando vai a vedere una casa devi fermarla entro 20 secondi o te la rubano. Io l’ho vista per prima e ormai scottata dalle tante fregature, l’ho fermata immediatamente. Oggi pago 730 euro al mese. Al tempo il mio portinaio mi disse che ero quella che pagava di più nel mio palazzo. Adesso – ho un alert sul mio smartphone sempre acceso nella mia zona per vedere se salta fuori un’offerta conveniente – nel mio condominio un appartamento della stessa dimensione va per 800-900 euro al mese. E il mio tutto sommato è messo meglio di tanti altri. Ok, casa mia è piccola, ma il disagio a quanto pare è ben altro”.

Affitti Milano e non solo. Tutto normale?

800-900 euro al mese, quindi, per un monolocale di 30 mq. Tutto normale sul tema affitti a Milano e non solo? 900 euro per una micro casa senza lavatrice. Il Corriere parla di Milano ma ormai è evidente che più o meno uguale il tutto avviene in tutte le grandi città italiane. Affitti strampalati e fuori da ogni decenza per micro case strampalate e fuori da ogni decenza. Qualche casa in nero, qualcuna senza finestra, qualcuna senza lavatrice, qualcuna senza questo o quello.

Ma siamo ancora sul pianeta Terra?