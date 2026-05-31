Ogni estate si ripete lo stesso rituale: si arriva davanti allo scaffale della farmacia o del supermercato, si guardano decine di confezioni con promesse analoghe scritte in caratteri diversi (protezione totale, resistente all’acqua, formula invisibile, testata dermatologicamente) e si finisce per scegliere il prodotto più costoso, convinti che un prezzo elevato sia sinonimo di protezione migliore. È un automatismo comprensibile. Ed è anche, quasi sempre, un errore.

A dirlo non è un’opinione, ma una serie di test di laboratorio. Altroconsumo, l’associazione indipendente di consumatori più autorevole d’Italia, ha pubblicato in queste settimane i risultati di due indagini distinte sulle creme solari più vendute del 2026: la prima sulle protezioni solari per il viso con SPF 50 e 50+, la seconda, freschissima, uscita il 26 maggio, dedicata ai prodotti per bambini e famiglie. Il risultato in entrambi i casi è lo stesso: il prezzo non protegge di più, e alcune marche di grande prestigio hanno deluso in modo clamoroso.

Come funzionano i test di Altroconsumo

Prima di entrare nella classifica, vale la pena capire cosa misura esattamente Altroconsumo quando analizza una crema solare, perché non tutti i test sono uguali.

I laboratori incaricati dall’associazione verificano innanzitutto l’efficacia reale dei filtri solari: la protezione UVB, quella che previene le scottature, e la protezione UVA ovvero quella che difende dai danni più profondi, come l’invecchiamento cutaneo precoce e il rischio di melanoma. Entrambe devono corrispondere a quanto dichiarato in etichetta. Un SPF 50+ deve comportarsi da SPF 50+ nei test, non da SPF 30.

Ma il giudizio complessivo non si ferma all’efficacia. Altroconsumo considera anche la composizione della formula, segnalando la presenza di ingredienti controversi, filtri sospettati di interferire con il sistema endocrino, sostanze con potenziale impatto sull’ambiente marino, fragranze allergeniche, e la chiarezza delle indicazioni d’uso in etichetta. È una valutazione a 360 gradi che tiene conto non solo di quanto un prodotto protegge, ma anche di quanto è sicuro e trasparente nei confronti del consumatore.

La classifica delle creme solari viso SPF 50/50+

Il primo test, condotto su 10 creme solari per il viso con protezione alta e molto alta, ha prodotto un podio che nessuno si aspettava.

Al primo posto assoluto si è piazzata la Bilboa Ohi Vita-Mina Viso 50+, l’unico prodotto a ottenere la valutazione “ottima” con 70 punti su 100. Il dettaglio che ha fatto notizia: è anche il prodotto più economico dell’intero test, con un prezzo medio di 13,21 euro. Non il più economico tra i buoni, il più economico in assoluto. E il migliore in assoluto.

Al secondo posto si è classificata la Nivea Sun Fluido Quotidiano Invisibile 50+, con 69 punti e un prezzo medio di 13,34 euro — anche in questo caso, una formula accessibile che batte prodotti molto più costosi. Sul terzo gradino del podio si trovano a pari merito la La Roche-Posay Anthelios Fluid Invisible Ultra-resistant 50+ (67 punti, prezzo medio 20,52 euro) e la Bionike Defence Sun Crema Viso Fondente 50+ (67 punti, prezzo medio 17,51 euro), entrambe con una valutazione di “buona qualità”.

Con 66 punti, appena fuori dal podio, si trovano la Kiko Sun Protection Cream Face SPF 50 (15,67 euro), la Avène Crema senza profumo effetto invisibile SPF 50+ (19,33 euro) e la Collistar Crema Viso Solare Protezione Attiva SPF 50+ (27,67 euro). Quest’ultimo è un caso interessante: nonostante il prezzo tra i più alti del test, il prodotto Collistar non riesce ad andare oltre la stessa valutazione di prodotti che costano quasi la metà.

La classifica delle solari per bambini e famiglie

Il secondo test, pubblicato il 26 maggio 2026 e dedicato ai prodotti SPF 50+ per bambini e famiglie, ha analizzato 14 creme solari tra le più vendute nei supermercati e nelle farmacie italiane. Il quadro complessivo è incoraggiante: quasi tutti i prodotti esaminati hanno superato le prove di efficacia protettiva, garantendo realmente la protezione dichiarata in etichetta sia contro i raggi UVB sia contro gli UVA.

In testa alla classifica si trovano a pari punteggio — 72 punti, valutazione “ottima” — due prodotti che difficilmente si trovano affiancati nelle stesse conversazioni: l’Angstrom Bambini Latte Spray Solare Idratante (prezzo medio 13,42 euro a confezione) e la Delice Solaire Crema Solare Bambini SPF 50+ (prezzo medio 5,45 euro). Sì: la crema solare per bambini migliore del test costa meno di sei euro.

Anche in questo caso, i grandi brand non dominano il podio come ci si aspetterebbe, e il prezzo si conferma un indicatore inaffidabile della qualità.

Quanto spende davvero una famiglia per la protezione solare

C’è un aspetto pratico che Altroconsumo ha voluto mettere in evidenza con numeri concreti, e che riguarda tutte le famiglie in procinto di organizzare le vacanze estive: il costo reale della protezione solare per una settimana al mare.

Applicata correttamente, vale a dire in quantità sufficiente (circa 6 cucchiaini di prodotto per coprire il corpo di un adulto), riapplicata ogni due ore e dopo ogni bagno o sudorazione intensa, una famiglia composta da due adulti e un bambino può arrivare a spendere fino a 152 euro per sette giorni al mare, pari a circa 22 euro al giorno. Scegliendo i prodotti più costosi della fascia premium, questa cifra può più che raddoppiare.

La scelta del prodotto giusto, quindi, non è solo una questione di efficacia: è anche una questione economica non banale. E la buona notizia che arriva dai test è che i prodotti meno costosi non sono necessariamente i meno efficaci. Anzi, in entrambe le classifiche del 2026, sono proprio i prodotti con il prezzo più contenuto a conquistare i punteggi più alti.

Gli ingredienti da tenere d’occhio: cosa consiglia Altroconsumo

Un capitolo importante del report di Altroconsumo riguarda la composizione delle creme solari e gli ingredienti su cui l’associazione invita a esercitare prudenza. Non si tratta di ingredienti vietati, sono tutti regolarmente autorizzati dalla normativa europea. ma di sostanze per le quali la ricerca scientifica ha sollevato interrogativi che meritano attenzione.

Tra i filtri chimici, Altroconsumo segnala l’Homosalate, l’Ethylhexyl Methoxycinnamate (noto anche come Octinoxate) e il Benzophenone-3 (Oxybenzone) come filtri sospettati di avere proprietà di interferenza endocrina — ovvero di interagire con il sistema ormonale dell’organismo. L’Octocrylene viene segnalato sia per un possibile rischio di fotosensibilizzazione in alcune persone sia per il suo impatto sull’ambiente marino, poiché si accumula nei tessuti dei coralli e degli organismi acquatici.

Sul fronte delle fragranze, chi ha la pelle sensibile o reattiva dovrebbe verificare la presenza in etichetta di profumanti allergenici come limonene, citronellolo, alcol benzilico e linalolo, sostanze comuni in molte formulazioni ma capaci di scatenare reazioni cutanee in soggetti predisposti.

La soluzione non è necessariamente rifugiarsi nei prodotti “senza filtri chimici” o a base di soli filtri minerali come il biossido di titanio e l’ossido di zinco, anch’essi non privi di dibattiti sulla sicurezza in forma di nanoparticelle, ma leggere le etichette con più consapevolezza e, in caso di dubbio, consultare un dermatologo.

Come usare davvero la crema solare: gli errori più comuni

La classifica di Altroconsumo fotografa un’altra verità scomoda: il prodotto migliore del mondo non serve a nulla se viene applicato in modo sbagliato. E gli errori sono così diffusi da essere quasi la norma.

Il primo e più comune è la quantità insufficiente. Per il viso, la protezione dichiarata in etichetta si ottiene con circa un cucchiaino da caffè colmo di prodotto, una quantità che la maggior parte delle persone non applica mai, fermandosi a un quarto o alla metà. Sul corpo, servono circa 30-40 grammi per coprire la superficie cutanea di un adulto: all’incirca sei cucchiaini. Usarne meno riduce proporzionalmente il fattore di protezione effettivo.

Il secondo errore riguarda i tempi: la crema solare va applicata almeno 20-30 minuti prima dell’esposizione, non mentre si è già sdraiati al sole. E va riapplicata ogni due ore, sistematicamente, indipendentemente da quanto sia resistente all’acqua, perché anche i prodotti water resistant perdono efficacia dopo il bagno, la sudorazione intensa o l’asciugatura con l’asciugamano.

Il terzo errore è pensare che la crema solare basti da sola. Altroconsumo lo ribadisce in entrambi i report: nessun solare filtra il 100% dei raggi ultravioletti. La protezione reale si costruisce combinando il prodotto con comportamenti corretti, evitare l’esposizione nelle ore centrali della giornata, tra le 11 e le 16, indossare cappello a tesa larga, occhiali da sole con filtro UV certificato e indumenti coprenti, soprattutto per i bambini, la cui pelle è strutturalmente più vulnerabile di quella degli adulti.

Fonte: test Altroconsumo su creme solari viso SPF 50/50+ (aprile 2026, 10 prodotti) e test Altroconsumo su creme solari per bambini e famiglie SPF 50+ (26 maggio 2026, 14 prodotti). I dati sui singoli prodotti e punteggi sono riportati sulla base delle informazioni pubblicate da fonti giornalistiche verificate (Il Messaggero, Il Giornale, Sky TG24, Corriere Adriatico) che hanno citato i risultati originali di Altroconsumo. Per la classifica completa e aggiornata si rimanda al sito ufficiale altroconsumo.it.