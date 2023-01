Aggredita e azzannata dal suo pitbull, rischia l’amputazione del braccio

Una donna di 39 anni è stata aggredita e azzannata dal suo cane, un pitbull. È successo in località Valle Corte, in provincia di Frosinone. La donna ferita a un braccio dal suo pitbull, adesso rischia l’amputazione di un braccio.

Donna aggredita dal suo pitbull, rischia amputazione del braccio

La donna è trasportata in codice rosso al policlinico Tor Vergata a Roma. Ancora sconosciuti i motivi che possano aver indotto il cane ad aggredire la sua padrona. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione dei vicini che si sono precipitati a soccorrerla. I medici dell’ambulanza del 118 intervenuti sul posto data la gravità della situazione hanno preferito allertare un’eliambulanza che ha trasportato la ragazza in un centro attrezzato della capitale. I medici capitolini stanno adesso cercando di salvarle l’arto.

Tre pitbull sbranano un cucciolo

Solo qualche giorno prima, questa volta a Canicattì, in provincia di Agrigento, tre pitbull aveva sbranato un cucciolo in un giardino privato.

I fatti sono avvenuti in contrada Caizza, in una zona periferica, poco prima di Capodanno. I tre pitbull sarebbero apparsi dal nulla lasciando solo il tempo ai padroni di casa di fuggire. Il cucciolo è stato però ucciso in pochi istanti. Sulla vicenda sarebbero in corso indagini, mirate soprattutto ad accertare se i tre cani fossero di proprietà di qualcuno o se si tratta di randagi.

