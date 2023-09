Agosto 2023 tra i più caldi dal 1860: il 24 e il 25 i giorni più torridi dell’anno

Il mese di agosto 2023 è stato tra i mesi di agosto più caldi della storia secondo l’Osservatorio Geofisico di Modena di Unimore. Si è registrata una temperatura media di 27.3 gradi, ossia +1,7 rispetto alla normale climatologia 1981-2020: quest’ultimo mese di agosto nell’archivio storico di Modena risalente al 1860, si posiziona così al quinto posto tra quelli con temperatura maggiore, superato solo da agosto 2003, il più caldo in assoluto con una media di 29,4, seguito da 2012, 2017, 2011.

La particolarità di agosto 2023

Non solo, la terza decade del mese si è rivelata “straordinariamente calda”, sottolinea una nota dell’Università, e proprio in questo periodo si è verificato il picco termico “fuori dal comune”, con i giorni più caldi di tutto l’anno: 24 e 25 agosto (temperatura massima di 37.6°C). Solitamente il picco di calore annuale si manifesta a luglio e inizio agosto. “È degno di nota che questa temperatura non è una semplice ondata di calore estiva. Solo 9 giorni dall’anno 1860 ad oggi hanno raggiunto o superato i 37.6 gradi nell’Osservatorio Geofisico di Unimore”, spiega la nota. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel mese di agosto, sono stati rilevati 42.5 mm di pioggia, leggermente al di sotto (-13%) della media climatologica 1991-2020. Per la meteorologia la stagione estiva 2023 si è chiusa il 31 agosto con una temperatura media dell’estate di 26.6 gradi, che la posiziona come la settima più calda dal 1860.