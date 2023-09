Le previsioni meteo per i prossimi giorni? Bel tempo oggi, sabato 2 settembre. Bel tempo anche domani, domenica. Bel tempo che resterà un po’ ovunque almeno fino a metà mese.

Queste le previsioni meteo per i prossimi giorni. In queste ore le temperature saliranno fino a un massimo di 30, 31 gradi al Centro-Sud e resteranno, grado più grado meno, costanti per i prossimi giorni.

Le notti, per fortuna, non saranno più tropicali come agosto ma si manterranno sotto i 20 gradi su gran parte delle regioni.

Quindi, spiegano gli esperti de ilmeteo.it, aspettiamoci un periodo di stabilità atmosferica su gran parte d’Italia con temperature calde, ma piacevoli. Soltanto al Sud l’anticiclone potrebbe essere ferito temporaneamente da uno dei due centri di bassa pressione che lo attanagliano.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sabato 2. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: poco nuvoloso e clima più caldo. Al sud: soleggiato e caldo.

Domenica 3. Al nord: sole e clima più caldo. Al centro: soleggiato con caldo in aumento. Al sud: sereno al mattino, più nubi al pomeriggio.

Lunedì 4. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: tante nuvole, venti da nordest e piovaschi in Calabria.

Tendenza: una goccia fredda sfiora il Sud Italia con vento e temporali, sempre sole altrove.