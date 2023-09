Airbnb, nuove regole anche in Italia: minimo due notti e multe fino a 5mila euro

Niente più Airbnb per chi vorrà vorrà alloggiare per una notte nel centro storico di una città italiana. Per i turisti che vorranno visitare le città d’arte italiane non resterà che optare per hotel o altre strutture ricettive. Lo prevede il nuovo decreto del governo che imprime una stretta sulle locazioni brevi.

Airbnb, minimo due notti e multe più salate

In particolare, nella bozza del nuovo decreto, si esplicita come “gli affitti brevi per finalità turistiche di immobili a uso abitativo situati nei centri storici dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, non potranno avere una durata inferiore a due notti consecutive”. Quindi chi vorrà passare una sola notte fuori città dovrà optare per un hotel. Il rischio è di incappare in multe fino a 5mila euro.

La norma che il governo è pronto a emanare prevede inoltre che solo le seconde case potranno essere affittate per finalità turistiche: il divieto di affitti brevi è infatti previsto per gli appartamenti “di residenza della parte conduttrice”.

A New York il caso che ha fatto scalpore

Tra le città che hanno deciso di varare nuove regole, il caso più recente è quello di New York: il 5 settembre nella ‘Grande Mela’ è infatti entrata in vigore una legge che vieta di affittare case agli ospiti per meno di 30 giorni, a meno che l’affittuario non sia fisicamente presente nell’appartamento durante il soggiorno.

