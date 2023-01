Alto Adige, arriva il foehn (vento caldo): +17 gradi in un’ora in val Venosta (foto Ansa)

In Alto Adige il foehn, il vento caldo da nord, fa le bizze. A Lasa, in val Venosta, la temperatura nel giro di un’ora è salita di diciasette gradi. Il foehn, in italiano favonio, è un vento di caduta. Superando la catena montuosa e scendendo a valle verso sud le correnti si scaldano e arrivano a valle con un notevole sbalzo di temperatura.

Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, negli ultimi giorni sul versante nord delle Alpi è stato più mite. Oggi il foehn è arrivato in Alto Adige, portando temperature primaverili. Il favonio raggiunge soprattutto la val Venosta. Nella stazione meteorologica di Lasa la temperatura è passata da 1 grado (ore 11) a 18 gradi (ore 12) in un’ora.