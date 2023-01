Arrestato il clochard polacco che ha accoltellato la turista israeliana, bloccato a Milano da due carabinieri

È stato arrestato a Milano il clochard polacco di 25 anni accusato del tentato omicidio di una giovane di 24 anni, israeliana. L’uomo ha accoltellato la giovane la sera del 31 dicembre alla stazione Termini a Roma. Il clochard è stato riconosciuto e bloccato da due carabinieri liberi dal servizio, marito e moglie.

Coppia di carabinieri riconosce e blocca il clochard su un treno

Appena saliti sul treno per Brescia, i due militari hanno riconosciuto il 25enne e, prima che potesse fuggire, lo hanno immobilizzato e hanno chiamato i rinforzi. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano lo hanno poi condotto in caserma per le procedure di identificazione, al momento in corso.

Alla sua identificazione si è arrivati grazie all’analisi delle telecamere presenti alla stazione Termini.

Le parole del ministro Piantedosi

“Esprimo la massima soddisfazione per l’immediata individuazione e successivo fermo dell’aggressore della Stazione Termini”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“I cittadini devono vivere la consapevolezza che vi possono essere casi come questo in cui un’aggressione può avvenire in modalità insidiosa e non sempre prevedibile ma non per questo sfuggire al capillare controllo del territorio e al lavoro delle nostre forze di polizia, che non ringrazierò mai abbastanza, capaci in tempi brevi di assicurare alla giustizia gli autori di odiosi reati”, ha aggiunto.

Forse dovresti anche sapere che…