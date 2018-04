ROMA – “Sei una m…”, “Kompagna” Lite tra Asia Argento e Matteo Salvini. Botta e risposta durissimo dopo il commento del leader leghista sul caso di Pamela Mastropietro.

Il leader della Lega ha infatti scritto un messaggio che ha di fatto messo in relazione il 25 aprile con il caso dell’omicidio di Pamela Mastropietro. In un commento sui social, il leader del Carroccio ha scritto: “Personcine per bene. Ecco da chi occorre liberare l’Italia oggi! #Liberazione“.

Al leader della Lega ha risposto, sempre su Twitter, Asia Argento: “#salvinimmerda”. E così è arrivata immediata la controreplica dello stesso Salvini: “La delicatezza della ‘democratica’ kompagna…”. Insomma un botta e risposta duro che in pochi istanti ha fatto il giro dei social e che ha raccolto una valanga di commenti da parte degli utenti. C’è chi ha difeso il leader della Lega e chi invece si è schierato dalla parte dell’attrice. Non è la prima volta che la Argento mette nel mirino Salvini.