Elezioni in Basilicata , la notizia è quasi nascosta eppure c’è qualcosa di importante: la quasi scomparsa del Movimento 5 stelle e la crescita dei partiti di centro, con Forza Italia in testa. Ma c’è di più Fra FI e alleati + Calenda Renzi sono sopra il 30%. Meloni dovrebbe cominciare a preoccuparsi.

Ultimo aggiornamento 2024-04-23 – 02:54 | Sezioni scrutinate: 682 di 682 | Affluenza alle urne: 49,81% VOTI SEGGI % VITO BARDI 153088 12 56,63% FRATELLI D’ITALIA FRATELLI D’ITALIA 45458 4 17,39% FORZA ITALIA FORZA ITALIA 34018 3 13,01% LEGA SALVINI BASILICATA LEGA SALVINI BASILICATA 20430 2 7,81% AZIONE CON CALENDA AZIONE CON CALENDA 19646 2 7,51% ORGOGLIO LUCANO ORGOGLIO LUCANO 18371 1 7,03% UNIONE DI CENTRO – DEMOCRAZIA CRISTIANA – POPOLARI UNITI UNIONE DI CENTRO – DEMOCRAZIA CRISTIANA – POPOLARI UNITI 6636 2,54% LA VERA BASILICATA LA VERA BASILICATA 5822 2,23% VOTI SEGGI % PIERO MARRESE 113979 7 42,16% PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO 36254 2 13,87% BASILICATA CASA COMUNE BASILICATA CASA COMUNE 29228 2 11,18% MOVIMENTO CINQUE STELLE MOVIMENTO CINQUE STELLE 20026 2 7,66% ALLEANZA VERDI SINISTRA – PSI – LA BASILICATA POSSIBILE ALLEANZA VERDI SINISTRA – PSI – LA BASILICATA POSSIBILE 15144 1 5,79% BASILICATA UNITA BASILICATA UNITA 7483 2,86% Va letta integrandola con la sequenza Regionali 2024, Politiche 2022, Regionali 2019 elaborata dalla Voce:

Fdi primo partito ma non sfonda. Tiene il Pd, che però perde un punto rispetto alle politiche del 2022. Al centrosinistra non è bastato l’exploit (11,2%) della lista civica Basilicata Casa Comune dell’imprenditore cattolico Angelo Chiorazzo per compensare il crollo dei 5 stelle, al minimo storico in regione. Il M5s, primo partito in regione da sei anni, esce a pezzi, raccogliendo solo il 7,7%, la percentuale più bassa della sua storia elettorale in Basilicata. In testa tra i partiti c’è Fratelli d’Italia con il 17,4%, ma considerando che i meloniani alle scorse politiche avevano superato il 18%, non si può parlare di exploit. Forza Italia, che già nel 2022 aveva superato di un soffio la Lega, ora la stacca di oltre 5 punti. E si impenna a quota 13% diventando terzo partito in regione, a un’incollatura dal Pd (13,9%) che perde più di un punto rispetto alle politiche (15,2%).

Decisivo inoltre per la vittoria di Bardi è stato l’apporto di Azione (guidata in regione dall’ex presidente Pd della Regione Marcello Pittella), con il 7,5% e della lista Orgoglio lucano, vicina a Matteo Renzi, con il 7%. Al centrosinistra non è bastato l’exploit (11,2%) della civica Basilicata Casa Comune dell’imprenditore cattolico Angelo Chiorazzo per compensare il crollo dei 5 stelle.

(da Cronaca Oggi)