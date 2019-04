ROMA – Incidente mortale sull’Aurelia, all’altezza di Orbetello, in provincia di Grosseto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del 13 aprile. L’incidente è avvenuto in direzione sud.

L’auto sulla quale viaggiava la vittima si è scontrata con la un’autocisterna. La strada è rimasta bloccata, creando code e disagi per i viaggiatori. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e personale del 118. In corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Anas ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148. (Fonte Ansa).