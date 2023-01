Bambina di 3 anni picchiata e lasciata senza cibo dagli zii, trovata nascosta sotto al letto

Una coppia di nomadi è stata condannata per maltrattamenti nei confronti di una bambina di 3 anni ritrovata dai carabinieri nel dicembre del 2019 visibilmente denutrita, rasata a zero e piena di ematomi. A far scoprire le vessazioni a cui era sottoposta la piccola era stata un’amica di famiglia che aveva dato l’allarme ai carabinieri.

Bambina di 3 anni picchiata dagli zii

La madre della bambina, nel giugno del 2019, era finita in carcere ed aveva affidato la piccola agli zii, una coppia nomade di 28 e 30 anni residente a Riccione. A notare la presenza della bambina nell’abitazione era stata un’amica della coppia che frequentava l’appartamento degli zii in quanto faceva la parrucchiera a domicilio. La giovane, che in un primo tempo l’aveva scambiata per un maschio in quanto rasato a zero, aveva così deciso di informarsi su chi fosse e la 30enne aveva spiegato che si trattava della nipote, figlia della sorella del marito, attualmente in carcere. Alla richiesta dei motivi degli evidenti lividi, la donna aveva risposto che “quando mi prendono i 5 minuti mi sfogo su di lei”.

Trovata sotto al letto dai carabinieri

L’amica di famiglia si era così rivolta ai carabinieri di Riccione per denunciare la vicenda. Nell’appartamento era intervenuta una pattuglia dell’Arma coi militari che avevano trovato la piccola nascosta dagli zii sotto a un letto con ematomi su tutto il corpo. Portata in pronto soccorso, i medici le avevano diagnosticato delle policontusioni su tutto il corpo e, in particolare, alla testa. Escoriazioni, una sospetta frattura del naso e contusioni multiple.

Ne era partita una denuncia per maltrattamenti con le indagini concluse con il rinvio a giudizio degli zii e di una terza persona che frequentava la famiglia di nomadi. Nella giornata di lunedì si è tenuto il processo con rito abbreviato. Il giudice, al termine del procedimento, ha condannato gli zii rispettivamente a 3 anni e 6 mesi e 2 anni e 6 mesi mentre, la terza imputata, è stata assolta per non aver commesso il fatto.

Forse dovresti anche sapere che…