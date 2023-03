Bambino di 4 anni azzannato al volto da un cane con cui stava giocando

Un bambino di 4 anni di Vasto (Chieti) è finito in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stato azzannato al volto da un cane. Il piccolo, riportano i media locali, si trovava non distante dalla sua abitazione, quando si è avvicinato all’animale che lo ha azzannato. Accompagnato dai genitori all’ospedale di Vasto, il bimbo è stato poi trasferito a Pescara, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica.

Bambino azzannato al volto da un cane, ricoverato in chirurgia

Il piccolo si trovava con il papà vicino casa, presso un’officina meccanica situata nella zona nord della città, quando ha visto un cane. I due hanno iniziato a giocare, ma all’improvviso l’animale lo ha morso al volto. I genitori hanno immediatamente portato il bambino presso l’ospedale San Pio di Pietralcina dove è stato sottoposto alle prime cure che hanno evidenziato una ferita al volto ritenuta non grave.

I sanitari hanno però ritenuto necessario trasferire il piccolo all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica. Al bambino sono stati messi alcuni punti di sutura.

