“Un caffè e una mazza”. C’è un bar a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, dove oltre al caffè è possibile acquistare gadget dedicati a Mussolini e al Ventennio fascista. Il locale è adiacente a un distributore di carburante, tra il raccordo della A28 a Cimpello e la strada regionale 177. Accanto alla cassa, c’è un’intera parete con cimeli del Duce, un po’ di tutti i prezzi, come si legge su Repubblica. (Leggi anche: Cos’è la strage di Acca Larentia)

Dal boccale alle felpe con scritto “Boia chi molla”

Come fa sapere il titolare, di origine albanese, i clienti aumentano sempre di più e c’è persino chi ha deciso di fare qui i suoi regali di Natale. Tra i doni preferiti, c’è stato il boccale, andato a ruba, ma anche le mazze non sono state da meno. Altre alternative sono i posacenere da casa e gli accessori come fibbie, medaglie, magliette, felpe a circa 35 euro. Tra queste ultime, le più vendute sono quelle con scritto “Boia chi molla“.

Una situazione ben diversa da quella di 20 anni fa, quando questi oggetti erano venduti sui marciapiedi, ai mercatini o alle fiere un po’ di nascosto e anche chi li acquistava lo faceva senza decantarlo troppo. Di Predappio ce ne era una, oggi invece i cimeli ispirati al fascismo si trovano addirittura in un’area di sevizio.

Il proprietario ha conosciuto il regime comunica

“Qui vengono tutti“, dice il proprietario, da nord a sud d’Italia. “Solo due in otto anni mi hanno detto che avrei dovuto vergognarmi. Io non giudico nessuno e pretendo lo stesso. Se uno non si trova bene, non torna più. Questa è un’attività commerciale”, aggiunge. L’uomo, che “ha conosciuto il regime comunista“, ricorda che non è “l’unico che vende questi articoli in provincia” e poi, secondo lui, “sulla nostalgia vive un paese intero“.