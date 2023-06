In Basilicata sarà vietato fino al 31 agosto “il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle 16, sull’intero territorio” regionale, “nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni” a rischio caldo.

Basilicata: vietato fino al 31 agosto il lavoro sotto al sole prolungato dalle 12,30 alle 16

Lo stabilisce un’ordinanza emanata dal presidente della Regione, Vito Bardi. In particolare, lo stop riguarderà i giorni “in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12:00, segnali un livello di rischio ‘alto'”.

“Provvedimento per tutelare e salvaguardare la salute dei lavoratori”

“Il provvedimento – ha sottolineato Bardi in una nota diffusa dall’ufficio stampa – ha lo scopo preminente di intervenire tempestivamente per tutelare e salvaguardare la salute dei tantissimi lavoratori impegnati in Basilicata, durante la stagione estiva, in una intensa attività di raccolta e movimentazione di frutta, ortaggi e prodotti tipici stagionali.

Considerato anche, in particolare, che il lavoro è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura che – ha concluso il governatore lucano – vede la Basilicata travolta da una eccezionale ondata di caldo con punte record di oltre 40 gradi”.

