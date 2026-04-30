La Guardia costiera è intervenuta nelle acque antistanti la località Grottammare in provincia di Ascoli con l’intento di salvare un esemplare di verdesca femmina di grandi dimensioni in evidente difficoltà.

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I membri del 1º Nucleo operatori subacquei hanno assistito l’esemplare di squalo azzurro lungo circa due metri che era incastrato tra gli ostacoli. L’animale si è recato così vicino alla costa probabilmente alla ricerca di cibo. Questo tipo di squalo è innocuo per l’uomo e da quest’anno è diventata specie protetta.