Il fondatore dei 5 stelle Beppe Grillo è ricoverato da domenica all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. La notizia è stata anticipata, tra gli altri, da Corriere e Repubblica on line.

Grillo ricoverato in ospedale a Cecina, come sta?

I medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione anche se le condizioni generali di salute sono buone e il problema che l’ha colpito non è considerato grave. Tant’è che in giornata potrebbe essere dimesso.

Il fondatore del Movimento 5 Stelle possiede una villa sulla spiaggia di Marina di Bibbona, dove si trova spesso per vacanza. Non è la prima volta che Grillo si rivolge al pronto soccorso della cittadina toscana. Domenica, Grillo si è presentato in pronto soccorso domenica mattina alle 10 ed è stato trattenuto per accertamenti clinici.

