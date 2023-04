Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano in terapia intensiva. Si tratta di un nuovo ricovero per l’ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale.

Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele

Secondo quanto appreso dal Foglio, il leader di Forza Italia è ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condizioni, a quanto risulta, non sarebbero sono drammatiche. L’ex premier era già stato ricoverato per alcuni accertamenti. “Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente”, ha detto Antonio Tajani, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono.

“Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è stato di nuovo ricoverato al San Raffaele”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma. “Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese”. Scrive invece il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Un sincero augurio di pronta guarigione al presidente Berlusconi da parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Forza Silvio, ti aspettiamo”. E’ poi il messaggio su Twitter del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

