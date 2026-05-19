Il collettivo di studenti “Metropolis” del liceo classico “Rinaldini” di Ancona ha convocato uno sciopero per domani, mercoledì 20 maggio, in solidarietà con il loro professore, Vittorio Sergi, tra gli italiani della Global Sumud Flotilla arrestati dalla Marina israeliana mentre si stavano dirigendo verso Gaza.

“Discutiamo, mobilitiamoci e facciamoci sentire”, è l’appello diffuso dai social dagli studenti, che hanno convocato lo sciopero per le 8 davanti al liceo, per poi spostarsi dalle 10 nel vicino parco della Cittadella.