Una bimba di sei anni è morta a Piacenza per le complicanze di un’influenza. Ne dà notizia il quotidiano Libertà spiegando che la piccola, nata a Piacenza e figlia di una famiglia di origine romena, è deceduta per una miocardite fulminante, complicazione intervenuta dopo aver contratto un’influenza di tipo B. La bambina era stata portata venerdì pomeriggio al Pronto soccorso pediatrico. Da giorni manifestava sintomi influenzali che sono andati peggiorando. Viste le condizioni della bambina, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Niguarda di Milano, ma ogni tentativo è risultato vano. La bimba morta di influenza avrebbe dovuto esibirsi ieri con il coro della sua scuola. Lo sgomento e il dolore di tutta la comunità piacentina è stato espresso dalla sindaca Katia Tarasconi: “Come sindaca e soprattutto come madre, abbraccio mamma e papà con tutto l’amore che ho”.

