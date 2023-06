Bimbo di 14 mesi muore in culla a Casamassella, una frazione di Uggiano La Chiesa in provincia di Lecce. Il piccolo da alcuni giorni aveva la febbre ed era stato visitato da un pediatra. Le cause della sua morte sarebbero naturali. A dirlo sono i medici del 118 giunti sul posto.

I genitori di 50 e 39 anni, si sono accorti che il loro terzo figlio, al risveglio non dava segni. Da Martano sono partite due ambulanze: i sanitari hanno provato a rianimarlo senza riuscirci.

Bimbo di 14 mesi muore, sul posto anche i Carabinieri. Oltre ai veicoli dei sanitari, sono giunti anche i militari della stazione di Minervino di Lecce e agenti di polizia del commissariato di Otranto per gli accertamenti di rito vista la situazione difficile legata all’età del piccolo. La tragedia s’è consumata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 giugno, intorno alle 16,30 circa.

Bimbo di 14 mesi morto per cause naturali? Verrà comunque fatta l’autopsia

I sanitari hanno subito escluso cause diverse da quelle di tipo naturale. Non c’era alcun segno particolare sul corpicino. Raccolti gli elementi, i Carabinieri hanno avvisato il pubblico ministero di turno che ha disposto la consegna della salma del bimbo a genitori. Successivamente è stata però decisa un’autopsia dopo che i Carabinieri sono venuti a conoscenza della volontà da parte del padre di cremare il corpicino di suo figlio. I militari hanno deciso di indagare fino in fondo per così escludere ogni eventuale responsabilità.

