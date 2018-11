BOLOGNA – Una morte per cause naturali che ha insospettito gli investigatori della polizia, che hanno indagato sul decesso. Un figlio che, messo sotto torchio dagli agenti, confessa di aver ucciso l’anziana madre. E’ accaduto a Bologna, dove l’uomo dopo ore di interrogatorio ha ammesso di aver ucciso la donna.

In un primo momento il decesso dell’anziana sembrava avvenuto per cause naturali, ma le contraddizioni nel racconto del figlio e altri dettagli hanno insospettito gli agenti che così lo hanno interrogato. Una vota messo sotto pressione, l’uomo è crollato e ha confessato il delitto.