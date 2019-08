BOLOGNA – Un’auto della polizia stradale è rimasta schiacciata tra un tir e un guard rail nel tratto della A14 in provincia di Bologna. L’incidente, racconta Il Resto del Carlino, è avvenuto questa mattina, 28 agosto, e secondo una prima ricostruzione, l’autista del camion, che stava rientrando dalla corsia di sorpasso in quella di marcia, non si sarebbe accorto dell’arrivo della volante che si immetteva in autostrada da uno svincolo riservato ai veicoli di servizio.

Nell’impatto la volante è stata schiacciata contro il guard rail in cemento, finendo poi sopra lo stesso spartitraffico. Per i due poliziotti che erano a bordo nessuna conseguenza. Incolume anche il conducente del mezzo pesante, che non avrebbe visto arrivare la pattuglia. (fonte IL RESTO DEL CARLINO)