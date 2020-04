ROMA – Più di un milione di lavoratori autonomi troveranno accreditato oggi (15 aprile) il bonus da 600 euro sul loro conto corrente. L’Inps conta di accreditare il bonus entro questa settimana, entro il 17 aprile, anche per gli altri circa tre milioni di autonomi che ne hanno fatto richiesta.

Oggi bonus da 600 euro sul c/c di un milione di autonomi

E per fare domanda sul sito dell’Inps c’è ancora tempo (la stima della’intera platea di beneficiari è di 5 milioni tra partite Iva, commercianti, artigiani, stagionali, agricoli, cococo, lavoratori dello spettacolo).

Il ministro Gualtieri: “Verosimile bonus a 800 euro”

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, annunciando lo sblocco dei versamenti del sussidio, ha parlato di un bonus più consistente, 800 euro. E’ così, sono 600 o 800? Il ministro ha usato l’aggettivo “verosimile” per quello da 800 euro. Significa che oggi e fino alla fine della settimana, l’accredito resta quello iniziale, 600 euro.

Ma serve un decreto entro la fine di aprile

Per elevare di 200 euro l’importo del bonus bisognerà aspettare un nuovo decreto. Entro aprile, in modo da coprire (serve una legge per finanziare i provvedimenti) i mesi di aprile e maggio. Se, come ha promesso il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, entro la settimana tutte le pratiche saranno chiuse, e se il Governo avrà effettivamente varato entro fine aprile il decreto, il bonus di aprile sarà di 600 euro, a maggio sarà “verosimilmente” di 1000 euro. E cioè l’accredito mensile più il conguaglio a favore del lavoratore dei 200 euro non accreditati ad aprile. (fonte Ansa)