Boom di multe in Italia: 1,5 miliardi incassati nel 2023

Boom di multe in Italia. Nel 2023, racconta il Sole 24 Ore, famiglie e privati cittadini hanno pagato 1 miliardo e 535 milioni di euro in multe stradali ai Comuni, con un aumento del 6,4% sull’anno prima e del 23,7% sul 2019. Anche al netto dell’inflazione, l’aumento rispetto all’anno pre-Covid è del 6,9%.

Qualche numero sparso. Le sanzioni riguardano soprattutto il Centro-Nord (84,3% del totale), e crescono soprattutto nei centri medio-piccoli, che registrano aumenti di oltre il 50% sul 2019. Tra le città primeggia Firenze. Le spiegazioni – spiega il quotidiano – sono più di una: più spostamenti, più controlli, più infrazioni e strumenti più rapidi di riscossione e una robusta dose di inflazione.

A stravincere la partita degli incassi da multe e dintorni sono i comuni più piccoli, quelli che non arrivano neanche a 10mila abitanti. Indovinate da dove arriva gran parte del loro gettito? Indovinato: dagli autovelox.

Menzione speciale per il piccolo comune di Colle Santa Lucia, Belluno, che dalle multe, racconta il quotidiano, ha incassato 747.094,42 euro, che fanno 2.159 euro per ciascuno dei 346 abitanti del piccolo centro. Ovviamente a pagare sono stati soprattutto i turisti in transito per la zona. Turisti a cui il comune dovrebbe perlomeno dedicare una strada.