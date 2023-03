Bruciori alla gola, scuola media Locatelli di Milano evacuata. Ipotesi spray urticante

Una scuola media è stata temporaneamente evacuata, stamani, a Milano, a causa di persistenti fastidi alla gola avvertiti dagli studenti. È accaduto in via della Giustizia alla scuola Locatelli – Quasimodo. Secondo quanto riferito in Questura tra alunni e personale sono state temporaneamente allontanate 200 persone. A breve dovrebbero rientrare nell’istituto. Una studentessa di 11 anni è stata trasportata in codice verde alla clinica Città Studi, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

