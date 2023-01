Caccia ai cinghiali a Roma: l’uomo che gira con balestra, frecce e coltelli

Caccia ai cinghiali a Roma: un uomo di 52 anni è stato fermato a Roma nella riserva naturale della Marcigliana, nella zona di Settebagni. Dopo essere stato trovato in possesso di una balestra, alcune frecce, un pugnale e un coltello. Per lui è scattata la denuncia di porto abusivo di armi. L’armamentario, trovato nell’auto dell’uomo, era stato utilizzato dall’uomo per andare a caccia di cinghiali, presenti numerosi all’interno della riserva naturale.

A caccia di cinghiali

L’uomo insomma voleva cacciare cinghiali con balestra e frecce. Gli agenti l’hanno fermato all’alba di giovedì in via di Settebagni, dopo che era appena uscito dalla riserva naturale della Marcigliana. Nascondeva in auto una balestra, tre frecce e diversi coltelli. Una pattuglia del distretto Fidene ha visto l’uomo uscire in auto dalla riserva naturale, l’ha fermato in via di Settebagni e durante il controllo della macchina gli agenti hanno trovato la balestra da tiro agonistico, tre frecce con le quali probabilmente voleva abbattere i cinghiali che in zona sono numerosi e alcuni coltelli. Come riporta Repubblica l’ipotesi della caccia al cinghiale è avvalorata dal fatto che il denunciato non è un pericoloso criminale e che non ha voluto spiegare le ragioni per le quali circolava armato nel parco all’alba.

