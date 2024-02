Uomo precipita durante i lavori di ristrutturazione e muore sul colpo

Un uomo di 35 anni è precipitato da circa tre metri di altezza durante alcuni lavori di ristrutturazione. La tragedia è avvenuta in un cantiere su via San Marco ad Afragola, provincia di Napoli. Soccorso in poco tempo, l’uomo è arrivato già morto al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri coordinati dalla procura di Napoli Nord che hanno svolto indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.