Luglio, tempo di Tari: è il mese dell’appuntamento fiscale con i rifiuti comunali. Importante è ricordare che anche per la Tari è previsto un bonus sociale pari al 25% della bolletta. Che verrà decurtato direttamente con la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee.

I requisiti per accedere al bonus

Ovvio che per accedere al contributo sociale bisogna possedere i giusti requisiti patrimoniali.

Lo sconto sarà pari al 25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino e sarà riconosciuto automaticamente a tutti i nuclei familiari con Isee inferiore a 9.796 euro con massimo tre figli a carico, o sotto i 20.000 euro per le famiglie numerose.

Il contributo varrà per l’anno fiscale successivo, cioè sarà riconosciuto l’anno successivo alla presentazione della Dsu (questo luglio varrà per luglio 2027, e così via).