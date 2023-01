Cade da un’autocisterna: operaio 54enne in gravi condizioni (foto d’archivio Ansa)

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 gennaio, a Milano, dove un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un’autocisterna che stava lavando. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.

Le prime notizie

E’ accaduto intorno alle 14, quando l’uomo, per motivi ancora da chiarire, è caduto a terra da un’altezza di circa 4 metri in un’area che ospita un autolavaggio, ‘Lavaggio Certosa’, un parcheggio e altri servizi annessi a un complesso di logistica. Sul posto è giunto il 118 con un’automedica e un’ambulanza, e la Polizia per gli accertamenti del caso. L’operaio ha riportato un forte trauma cranico oltre a un trauma facciale, e ha perso conoscenza. E’ stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.

