“È gradita la camicia nera”. È la frase che compare su un invito per una cena in programma domani a Parma organizzata da un circolo legato all’associazione CasaPound. La serata – riporta la Gazzetta di Parma – è intitolata ‘banchetto del camerata’.

Ed è organizzata nella data in cui ricorre l’anniversario della marcia fascista su Roma. In città scoppia la polemica. Pd, Anpi e Cgil insorgono e il circolo controbatte dicendo di aver usato “goliardicamente” il titolo del libro di Paolo Berizzi, giornalista finito sotto scorta proprio per minacce neo-nazifasciste.

Nel pubblicizzare su Facebook l’evento, il circolo “Il Bastione” di Parma sottolinea che la cena sarà “in perfetto stile ’22”. L’iniziativa è per presentare il libro ‘Enciclopedia della politica underground’ con l’autore Guido Taietti, condannato a 7 anni e due mesi per lesioni gravissime nei confronti di Emilio Visigalli, militante di un centro sociale, per un violento pestaggio nel 2015 a Cremona.

“Parma, medaglia d’oro per la lotta di liberazione e la Resistenza – scrivono Sandro Campanini, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, e il segretario cittadino Michele Vanolli – non può accettare che si svolga un raduno di “camerati” in “camicia nera”, di chiaro stampo fascista, e oltretutto a sostegno di militanti neofascisti”.