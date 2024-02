Svolta nell’indagine per la morte di Carlo Gatti, l’anziano di 89 anni che ieri mattina è stato trovato morto nella sua abitazione nella frazione Ruino del comune Colli Verdi, in provincia di Pavia.

Carlo Gatti, 89 anni, morto in casa: arrestata la badante

I carabinieri hanno arrestato Liliana Barone, 45 anni, la badante del pensionato, già interrogata ieri. La donna, spiegano i carabinieri in una nota, “è gravemente indiziata per il reato di omicidio”.

Il cadavere, in un lago di sangue, era ai piedi del letto. La donna, 40 anni, è l’ex moglie del nipote del pensionato. Viveva in casa con lui e lo accudiva. Con loro abitava anche il figlio della donna, che però nei fine settimana non è mai nell’abitazione.

A scoprire il cadavere sono stati alcuni parenti dell’anziano. Una volta entrati in casa, hanno raggiunto la sua camera da letto e hanno trovato il corpo con molto sangue attorno. Da un primo esame del cadavere è emersa una profonda ferita alla testa: un particolare che potrebbe far pensare a un omicidio.