Cavriago, Montecavolo, Bassano del Grappa: tragico bollettino stradale. E’ grave, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, una neonata di undici mesi che è stata travolta da un’auto mentre era nel passeggino spinto dalla giovane madre.

Cavriago, Montecavolo, Bassano del Grappa: tragico bollettino stradale

E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Berlingo, nel Bresciano. La donna di 48 anni che era al volante è stata già rintracciata e denunciata per lesioni colpose stradali.

Anche la mamma 24enne della bimba è stata travolta ed è stata trasferita in ospedale.

La piccola, investita fuori dall’abitazione della famiglia di origini straniera, ha subito un trauma cranico e un vistoso taglio alla fronte.

E altri incidenti hanno funestato le strade italiane tra ieri sera e oggi. Un tragico bollettino che con la fine quanto mai attesa dei lockdown, era purtroppo destinato a tornare di attualità.

Bassano del Grappa: Mara Girardi muore investita dal bus

A Bassano del Grappa (Vicenza). Una donna di 43 anni, Mara Girardi, è stata investita da un bus privato mentre attraversa la strada ed è morta al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Sotto choc l’autista del bus, che è stato trasportato all’ospedale San Bassiano per un malore.

Aggius: Alessio Pirinu muore cadendo dalla bici

Anche in Sardegna sarà un’indagine, affidata ai carabinieri, ad accertare le cause di un altro incidente che ha provocato il decesso di Alessio Pirinu, un 14enne morto ieri sera dopo essere caduto dalla bici nelle strade di Aggius, storico centro dell’alta Gallura nel nord est Sardegna. Il ragazzo è stato sbalzato dalla bicicletta sbattendo violentemente il volto.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino ha perso il controllo della bici ed è finito a forte velocità in una scalinata, per essere poi scaraventato in avanti prima di impattare violentemente sul manto stradale.

Cavriago: 27enne muore in moto, scontro con furgone

Due morti in poche ore si sono registrati anche sulle strade nel Reggiano. Un 27enne su un motociclo è morto per le conseguenze di un incidente stradale a Cavriago, dove si è scontrato con un furgone. E’ successo poco dopo le 16.30 all’altezza dell’intersezione tra la Strada Provinciale 28 e via Roncaglio. Ferito l’uomo alla guida del furgone.

Montecavolo di Quattro Castella: motociclista muore, scontro con bici

Poco prima, verso le 15, un altro motociclista è morto a Montecavolo di Quattro Castella, in via Circonvallazione, finito a terra dopo un impatto con un ciclista che ha riportato ferite non gravi.