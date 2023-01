C'è una famiglia di cinghiali : a Roma chiusa una parte di Villa Pamphilj

Ancora cinghiali nel cuore di Roma. Ieri per motivi di sicurezza dovuti alla presenza di una famiglia di cinghiali all’interno del parco, sono state chiuse alcune entrate di Villa Pamphilj, in particolare gli accessi da Donna Olimpia e Monteverde Vecchio: “Sono intervenuti il personale della Asl, la Polizia Locale e la Polizia della Città Metropolitana per cercare di isolare gli esemplari e portarli altrove. Gli interventi sono ancora in corso e aggiorneremo costantemente la cittadinanza sull’evolversi della vicenda”, ha spiegato il presidente del Municipio XII di Roma, Elio Tomassetti. L’intervento continua anche oggi.

Roma e i cinghiali

I video di cinghiali che passeggiano per la città riempiono da mesi, se non da anni, i social e le cronache locali. Su lungotevere, a piazza Trilussa, al mercatino natalizio di piazza Mazzini, e ora in un uno dei parchi più importanti della Capitale. Ormai gli incontri ravvicinati con i cinghiali solo all’ordine del giorno e stanno diventando un pericolo serio per chi se li trova davanti. Negli ultimi mesi diverse anche le aggressioni. A Formello una donna aggredita per le buste della spesa, a via Cortina d’Ampezzo un giovane caricato e inseguito per almeno cento metri. Un’altra donna, alla Balduina, travolta e ferita da almeno otto animali, mentre passeggiava col suo cane. E solo due giorni fa un uomo di 58 anni è finito in coma dopo aver centrato con il proprio scooter un ungulato che camminava sulla via Cassia.

Le polemiche

“Questo è il degno finale di un’amministrazione regionale che sul tema ha sempre nicchiato generando gravissime ricadute sul territorio culminate venerdì scorso anche con un gravissimo incidente a Roma dove un motociclista di 58 anni è in pericolo di vita”, hanno commentato Fabrizio Santori e Giovanni Picone, rispettivamente capogruppo della Lega in Campidoglio e al municipio XII, che aggiungono: “La giunta Gualtieri subisce impassibile di fronte agli eventi, ha abbandonato il protocollo sottoscritto non riunendo il tavolo ormai da tempo immemore”.

Nel maggio scorso, anche con il crescere dei casi di peste suina, era partito il piano del Campidoglio per il contenimento nelle zone dove sono state più frequenti le incursioni dei cinghiali, con l’installazione di apposite reti proprio per non consentire agli animali di accedere a zone urbanizzate. Per come imperversano per la città qualcosa, però, sembra non aver funzionato.

