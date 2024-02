Cenere sulla fronte durante la messa, bambini del catechismo ustionati

La cenere impastata con l’acqua messa sulla fronte col segno della croce dei bambini del catechismo. Il gesto, messo in scena in occasione del mercoledì delle ceneri, avrebbe provocato una reazione allergica con bruciori e macchie sulla pelle. È successo durante la messa, mercoledì 14 febbraio, nella parrocchia San Francesco di Paola di Castelvetrano in provincia di Trapani.

Alcuni bambini hanno fatto ricorso alle cure dei medici che avrebbero diagnosticato ustioni di primo e secondo grado. La stessa reazione l’avrebbero avuta anche alcuni adulti che hanno partecipato alla messa serale di mercoledì. “Sono ceneri di due anni addietro – spiega il parroco don Giacomo Putaggio – già utilizzate senza nessuna reazione di questo tipo“. Il parroco ha preannunciato che farà effettuare le analisi di laboratorio sulle ceneri conservate in un contenitore.