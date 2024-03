Blitz dice

Matteo Salvini dice che in Italia ci vorrebbe un tetto del 20% di studenti stranieri in classe. Il vice presidente del Consiglio nonché ministro dei Trasporti, cercando di cavalcare il caso Pioltello, spiega: “Se hai tanti bambini che parlano lingue diverse e non parlano l’italiano è un caos. Bisogna controllare la presenza di bambini. Un […]