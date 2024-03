Che tempo farà nei prossimi giorni? Weekend tra sole e pioggia, ecco le Regioni colpite

Il weekend si avvicina e molti di noi sono già in fermento per pianificare le attività all’aperto o semplicemente per organizzare momenti di relax in casa. Ma cosa ci riserva il meteo per questi giorni? Le previsioni indicano che potremmo assistere a un mix di condizioni atmosferiche a seconda della regione in cui ci troviamo.

Per cominciare, il Nord dovrebbe aspettarsi un inizio di weekend all’insegna di un cielo prevalentemente nuvoloso. Le temperature potrebbero rimanere piuttosto miti, con massime che si aggirano attorno ai 10-15 gradi. Tuttavia, nel corso di sabato 9 marzo, è possibile che si verifichino precipitazioni sparse (anche neve sopra gli 800 metri), con qualche pioggia intermittente o addirittura deboli nevicate sulle zone montuose più elevate. Tra la sera e la notte intenso peggioramento al Nordovest con forti rovesci, temporali e neve copiosa sulle Alpi occidentali dai 700/1000m.

Nelle regioni centrali invece, sabato possibile anche qualche temporale nelle ore pomeridiane nell’entroterra e in Appennino. Nella notte forti rovesci e temporali sull’alta Toscana. Domenica maltempo sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali, localmente anche intensi e in estensione ma in forma più attenuata entro sera anche all’Adriatico. Al Sud ampie aperture in Sardegna dove peggiorerà solo nel corso della notte, marcata instabilità altrove con rovesci e temporali, localmente anche intensi su Campania, Basilicata e Puglia Salentina. Domenica instabile in Sardegna con rovesci e temporali intermittenti, nubi sparse e ampie schiarite altrove fino al pomeriggio. In serata peggiora in Campania con rovesci e temporali.