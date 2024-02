Chiama il 112: “Mio figlio ha perso il peluche ed è disperato”

Una bella storia che proviene dalla provincia di Catania. Una storia di solidarietà e aiuto che ha come protagonisti i Carabinieri e un bambino autistico. Una mamma chiama angosciata il 112: “Mio figlio, dieci anni, autistico, mentre andava a scuola ha perso il suo peluche del cuore ed è disperato. Lo so che sembra strano, ma aiutatemi per favore”.

E scattano le ricerche dei Carabinieri della stazione di Nesima con due militari dell’Arma, già impegnati in zona e in quel momento e liberi da attività urgenti.

I due carabinieri hanno ripercorso a piedi la strada fatta da madre e figlio dall’istituto che il bambino frequenta a casa loro. La pattuglia è riuscita a trovare il giocattolo che era ai margini del marciapiede, nascosto dietro la ruota di un’auto parcheggiata.

I Carabinieri si sono subito recati nella classe del piccolo che, ancora molto triste, si trovava in compagnia della madre che tentava di rincuorarlo. Quando il bambino ha visto entrare in aula i militari dell’Arma che avevano nelle mani il suo peluche, una riproduzione del lottatore di sumo di nome Honda, personaggio di un videogioco vintage, Streetfighter, ha cambiato immediatamente espressione.

Il bambino ha manifestato tutta la sua gioia nel poter riabbracciare e stringere di nuovo il suo inseparabile “amico”. Genitori e insegnanti, commossi per il ritrovamento, hanno spiegato poi al piccolo che i Carabinieri hanno ritrovato il suo pupazzo dopo aver “investigato” e seguito le sue tracce per strada.

