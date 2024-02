Doppia sorpresa in Comune per un uomo che fino a quel momento sapeva di essere sposato regolarmente con sua moglie. Gli serviva un certificato di matrimonio per un atto notarile. In Comune, a Castiglione Cosentino, piccolo centro calabrese, solerti, gliel’anno velocemente consegnato. Grazie, arrivederci…

Chiede il certificato di matrimonio e si scopre bigamo

Aspetti un attimo signor Giovanni. qui risulta un altro certificato di matrimonio intestato a lei. Doppia agnizione, degna di romanzo d’appendice d’antan. Secondo l’anagrafe matrimoniale il signore ha una moglie e anche un marito, nientemeno che un cittadino britannico sposato più di 40 anni fa.

Bigamo. E titolare di unione civile tra persone dello stesso sesso quando erano ancora vietate, e nemmeno immaginate. Lui lei e l’altro. Uno scozzese.

In Comune, a Castiglione Cosentino

“Dal registro del ministero dell’Interno, risulta che il 7 agosto 1982 lei si è sposato presso il Comune di Cosenza con un certo Brian James McIntyre“, carta canta. Si capisce che l’errore, come si dice, è a monte. E cioè al Comune di Cosenza.

“Dal nome, sembrerebbe trattarsi di un cittadino scozzese – ha spiegato Giovanni – ma non siamo riusciti ad avere su di lui altre informazioni, né il codice fiscale né la data di nascita. Di certo, a compiere l’errore, 42 anni fa, è stato il Comune di Cosenza e nessuno, finora, si era mai accorto di nulla”.