ANCONA – A Claudio Pinti, l’untore arrestato in questi giorni e trasferito al carcere di Montacuto (Ancona) è stata assegnata la stessa cella dove, fino a poco fa, c’era Innocent Oseghale, il nigeriano accusato di aver stuprato, ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro.

Oseghale è stato poi trasferito nel carcere di Marino del Tronto, ad Ascoli Piceno, dove si trova tutt'ora. L'arrivo di Pinti, 36 anni, autotrasportatore, arrestato per lesioni dolose gravissime dopo essere stato denunciato dalla ex compagna, rimasta infettata, ha suscitato la ribellione degli altri detenuti.

“Sei finito”, “appena esci dalla cella ti stacchiamo la testa” alcune delle frasi che gli sono state rivolte. Il suo legale, Alessandra Tatò, ha chiesto gli arresti domiciliari.