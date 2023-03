Cliente fisso non si presenta al ristorante, i gestori vanno a casa sua e gli salvano la vita

I proprietari di un ristorante a Collepasso, in Salento, si sono insospettiti dopo che un cliente abituale non si è presentato al suo “tradizionale” appuntamento in pausa pranzo. Quando sono arrivati a casa dell’uomo, lo hanno salvato dopo che aveva avuto un infarto.

Cliente fisso non si presenta al ristorante, i gestori gli salvano la vita

Da oltre vent’anni l’uomo che frequenta lo stesso locale per pranzo non si è presentato all’appuntamento e così i gestori del locale, insospettiti dalla sua inaspettata assenza, si precipitano a casa sua e gli salvano la vita. Hanno sfondato la porta e lo hanno trovato a terra senza sensi, colpito da un infarto.

Aveva avuto un infarto a casa

“Era all’interno, steso per terra, provato dal malore che aveva accusato, al punto che balbettava e non ricordava nulla. Lo abbiamo coperto ed adagiato su alcuni cuscini, poi sono arrivati i medici e lo hanno portato in ospedale“, così hanno raccontato i due fratelli-eroi.

“Non deve ringraziarci, anzi ci darebbe addirittura fastidio che lo facesse. “Viviamo in una società in cui regnano la maleducazione, la mancanza di rispetto e l’indifferenza, quando invece l’amore dovrebbe essere reciproco e verso tutti. Per qualcuno può sembrare un fatto eccezionale, per noi è stato naturale e scontato” concludono i due fratelli-ristoratori.

