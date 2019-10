AVEZZANO – Stefano De Gasperis, 49 anni, proprietario del ristorante Golden Park di Avezzano, è morto in un incidente stradale. È ancora da chiarire la dinamica dello schianto avvenuto ieri sera, martedì 29 ottobre, intorno alle 23. L’uomo è uscito fuori strada mentre era alla guida della sua auto, forse a causa di un malore.

De Gasperis stava tornando da Collelongo quando alla guida della sua auto si è schiantato contro un muro. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Avezzano, per lui non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente il 49enne ha riportato fratture multiple rivelatesi fatali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Lascia la moglie Elisa, la figlia Maria Teresa e tutta la sua famiglia. Grande appassionato di cavalli era molto conosciuto nella Marsica.

