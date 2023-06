Come sta papa Francesco? Premesso che parliamo di un signore di 86 anni e che negli ultimi mesi è stato più volte ospedalizzato, dallo staff medico del Gemelli giungono notizie rassicuranti dopo l’intervento all’addome di ieri.

Come sta Papa Francesco?

“Lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice informa che Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla riuscendo a riposare in modo prolungato; è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. Gli esami di controllo di routine sono buoni. Per l’intera giornata osserverà il necessario riposo post operatorio”. Lo comunica il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Papa Francesco è stato sottoposto a intervento chirurgico di tre ore all’intestino cui è stato sottoposto ieri pomeriggio in anestesia generale, “senza complicazioni”, dall’equipe guidata dal prof. Sergio Alfieri.

Il decorso post-operatorio procede bene

Una notte tranquilla non soltanto per il Papa, ma anche al Policlinico Gemelli, presidiato da giornalisti, fedeli e curiosi che monitorano la situazione.

Dallo staff del Policlinico universitario trapela che la situazione è tranquilla, non ci sono altre novità dopo quelle già comunicate ieri sera alla stampa dal prof. Alfieri sul fatto che il Pontefice aveva “reagito bene all’intervento chirurgico”,.

Che era “vigile e cosciente” e non mancava anche di “fare battute”. Il decorso post-operatorio, al momento, procede come previsto.